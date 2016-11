Der Auftakt werde am 8. Januar sein, ab dann laufe seine Sendung immer am ersten Sonntag im Monat. "Ich freue mich darauf, bei Bayern 1 die Hörer wieder einzusammeln, die mir vor über 30 Jahren abhanden gekommen sind", erklärte Gottschalk, der vor seinem Erfolg in der Familienshow "Wetten, dass..?" vor allem im BR-Radio moderiert hatte. "Was ich am Sonntagabend treiben werde, weiss ich noch nicht ganz genau, aber der erste Titel steht schon fest: Golden Earring mit 'Back Home'."

Schon 2013 moderierte der 66-Jährige bei Bayern 3 mehrere Sendungen. Anders als damals soll das Engagement nun langfristig werden.