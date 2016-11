"Wir tun wie versprochen" ist dessen Mantra, wenn er gefragt wird, wann endlich Wahlen stattfinden. Versprochen hat er allerdings nur einen vagen Fahrplan zurück zur Demokratie. Das Wort "tun" in der thailändischen Sprache klingt so ähnlich wie "Trump". Auf den T-Shirts steht an der Stelle von "tun" deshalb "Trump".

Sie könne sich vor Aufträgen kaum retten und habe hunderte Bestellungen bekommen, sagte die Frau der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem zweiten Trump-T-Shirt liess sie sich von Leuten inspirieren, die ihre Verehrung für den verstorbenen König Bhumibol mit T-Shirts ausdrücken, auf denen steht: "Ich habe im Zeitalter von Bhumibol gelebt". Auf ihren T-Shirts steht Trump statt Bhumibol.