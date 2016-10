Der Star der Horrorfilmreihe "Scream" schrieb zu einem Video, das seinen zweijährigen Sohn Charlie West mit einem Ultraschallbild in den Händen zeigt: "Ich bin so gesegnet und geehrt, dass meine Frau Christina Arquette wieder mit einem Jungen schwanger ist." Das berichteten mehrere US-Medien am Donnerstag (Ortszeit).

Das Paar ist seit 2011 zusammen und hat im vergangenen Jahr geheiratet. Arquette hat zudem aus seiner Ehe mit Schauspielkollegin Courteney Cox ("Friends") eine Tochter namens Coco.