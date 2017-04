"Es war eine schöne Überraschung", schrieb die Tochter von Staatschef Raúl Castro am Samstag auf Facebook. Foster sei gemeinsam mit ihrer Ehefrau Alexandra Hedison und den Söhnen Charles und Kit zu Besuch gekommen.

Mariela Castro setzt sich seit Jahren für Homosexuelle in Kuba ein. Jedes Jahr führt sie die "Gay-Parade" durch die Strassen der Hauptstadt Havanna an. Mittlerweile tritt die sozialistische Regierung offen für die Rechte von Schwulen und Lesben ein. In den Jahren nach der Revolution von 1959 waren Homosexuelle noch als "konterrevolutionär" gebrandmarkt und oft in Arbeitslager gesteckt worden.

Foster ("Taxi Driver", "Das Schweigen der Lämmer") ist lesbisch. Seit 2014 ist sie mit der Fotografin und Schauspielerin Alexandra Hedison verheiratet.