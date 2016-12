Im gemeinsamen Gespräch mit dem "Migros-Magazin" schauen die Komiker aber nicht nur nach vorne, sondern auch zurück in die Zeit, in der sie überhaupt erst merkten, dass sie Leute zum Lachen bringen können. "Ich habe schon in der Schulzeit gern Lehrer imitiert und rasch gemerkt, dass ich mit meiner frechen 'Schnurre' weiter komme als mit Fussball oder Handball", so der 64-jährige Giacobbo.

"Auch bei mir waren es Lehrerimitationen", fügt Müller hinzu. "Den Französischlehrer nachahmen, während man mit ihm spricht und ohne dass er es merkt - das kommt an." Der 53-Jährige will sich nach "Giacobbo/Müller" erst einmal eine Auszeit gönnen, um ein neues Soloprogramm zu schreiben. Viktor Giacobbo denkt eher an Ruhe: "Vielleicht spanne ich mal ein paar Tage aus, bin konzentriert faul und lese."