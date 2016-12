"Es tut nicht so weh, wie du heute Morgen behauptet hast", sagte Rihanna, die sich laut der Nachrichtenagentur PA spontan von Prinz Harry zu dem Test überreden liess.

Der Fünfte in der britischen Thronfolge ist derzeit auf einer zweiwöchigen Reise durch die Karibik im Auftrag seiner Grossmutter Queen Elizabeth II. unterwegs. Rihanna, die inzwischen in den USA lebt, wurde auf Barbados geboren. Beide hatten tags zuvor bereits an einer Feier zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit des Inselstaats von Grossbritannien teilgenommen.

Prinz Harry tritt mit seinem Engagement für Aidskranke in die Fussstapfen seiner Mutter Prinzessin Diana, die schon in den 90er Jahren für mehr Humanität im Umgang mit Betroffenen warb.

https://twitter.com/kensingtonroyal?lang=de