Die Fernsehserie "Big Little Lies", in der sie selbst eine der Hauptrollen spielt, zähle zu den wenigen Produktionen, die zeigen, "was Frauen erreichen können, wenn sie einander helfen", sagte die 28-Jährige in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung".

Es gehe ihr nicht um einen Kampf für Frauen, sondern um einen Kampf für Gleichberechtigung, betonte Kravitz. Denn: "Es geht nicht darum, dass sich Männer plötzlich kleiner fühlen sollen."