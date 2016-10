Ein Facebook-User namens Jason Womal aus Queensland im Nordosten Australiens hat jedenfalls diesen gruseligen Clip mit folgender Erklärung gepostet:

«Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als mein Nachbar sagte: ‹Willst du etwas Cooles sehen?› und ich sagte ‹Und wie!›. Also gingen wir zu ihm und er zeigte mir das: Eine Riesenkrabbenspinne versucht eine Maus zu essen.»

Wer will so etwas sehen? Wahrscheinlich kann man einfach nicht anders, auf Facebook ist das Video jedenfalls in nur knapp zwei Tagen sagenhafte 9,5 Millionen mal aufgerufen worden.

«Wir haben ihr den Namen Hermie gegeben»

Jason hat gemerkt, wie sehr die halbe Welt fasziniert ist von der Spinne am Kühlschrank seines Nachbars ist. Also hält er die Fans auf dem Laufenden. In seinem neuesten Post schreibt er: «Ok Leute, ich will euch nur wissen lassen: Der Spinne geht es gut. Wir haben ihr den Namen Hermie gegeben.» Ende gut, alles gut. (kri/nch)