Die Bilder bewegen: Mancher wird gar an das eigene Schicksal erinnert, zeigt der Blick in die Kommentarspalte. Die Portraits der Flüchtlinge sind eine Arbeit aus derSchweiz – von Gabriel Hill aus Basel.

Während englischsprachige Websites wie Huffington Post oder PetaPixel über die Fotoreihe berichten, haben hiesige Medien das Projekt mit den Flüchtlingen ignoriert – mit Ausnahme von Vice Alps. Dafür fragen nun Journalisten aus England und Indien wegen imPortraits an...

Herr Hill, müssen Sie mehr telefonieren, seit Ashton Kutcher seinen Facebook-Post gemacht hat?

Gabriel Hill: Es fing schon vorher an. Vor zwei Wochen hat Vice Alps angerufen, dann «Vice» aus Deutschland und England. Dann ging es los mit den ganzen Medienanfragen.

Auch von Schweizer Medienhäusern?

Ich arbeite schon seit zwei Jahren an dem Projekt, habe viele Medien angeschrieben und keine einzige Antwort bekommen. Ich finde es schade für die Leute, die bei dem Projekt mitgemacht haben. Ich wollte zeigen, wer die Leute sind, die zu uns kommen, aber ich hatte das Gefühl, es hat keinen interessiert.

Woran könnte das liegen?

Ich denke, dass die Leute das Thema ein wenig leid sind. Wenn sie hören, es sei ein Projekt mit Flüchtlingen, denken sie an dramatische Bilder, an Flüchtlingscamps und schauen dann nicht mehr so genau hin. Dabei geht es ja auch um Wertschätzung und die Frage, was uns wichtig ist.

Wie haben Sie die Porträtierten gefunden?

Es war schwer, an die Leute heranzukommen. Ich habe ein Jahr gebraucht, um zwölf Menschen zu fotografieren. Die meisten, die gerade angekommen sind, haben andere Sorgen als ein Foto-Projekt. Oder sie haben Angst, es könnte einen negativen Einfluss auf ihr Asylverfahren haben. Es hat viel mit Vertrauen zu tun.

Wie liefen die Shootings ab?

Die Leute haben die Texte selber geschrieben oder mir diktiert. Sie waren ein, zwei Stunden bei mir im Studio und ich habe ihnen am Tisch gegenüber gesessen mit meiner Kamera und sie erzählen lassen. Warum sie hier sind und wie sie hergekommen sind, habe ich nicht thematisiert. Die sind jetzt hier, das ist nun so, und die haben einen Namen und ein Gesicht!

Was hat Sie auf die Idee für das Projekt gebracht?

Mein Studio ist im Hinterhaus, und vorne wohnen Flüchtlinge. Ich habe bei mir im Studio in der Regel Menschen aus dem obersten Kader grosser Unternehmen. Die einen haben viel, viel mehr – und die Flüchtlinge so viel weniger als der Durchschnittsmensch. Das hat mich gestört und fasziniert.

Zwei völlig verschiedene Welten...

Trotzdem will ich einen gemeinsamen Nenner schaffen. Wenn man das Bild anguckt und sieht: «Ah, das ist sein wichtigster Gegenstand», kann der nächste Gedanke sein: «Was wäre denn mein wichtigster Gegenstand?» Für einen Sekundenbruchteil sind beide dann quasi auf einer Ebene. Ich versuche, mehr zu machen als «nur» ein Foto: Der Selbstbezug des Betrachters ist mir sehr wichtig.

Wer hat sich als erstes vor die Kamera getraut?

Die erste Person war Sejla. Sie hat mit mir Matura absolviert. Ich habe ihr von der Idee erzählt – ich hatte schon lange darüber nachgedacht, wie ich etwas mit Substanz machen kann und habe ihr immer wieder von meinem Konzept erzählt. Sie hat mir dann von ihrer Flucht aus Bosnien im Jahre 1992 berichtet und mich bestärkt das Projekt durchzuführen. Ohne sie gäbe es das Projekt und den ganzen Medienrummel nicht. Ich bin ihr auf ewig dankbar!

Durchleben diese Menschen ihre Flucht erneut, wenn sie darüber reden?

Auf jeden Fall! Oftmals werden negative Erinnerungen verdrängt. Wenn man jedoch wieder darüber spricht kommt halt vieles wieder hoch.

Wie nehmen Sie die Darstellung von Flüchtlingen wahr?

Im Journalismus ist es einfacher, dramatische Bilder von Flüchtlingen zu zeigen. Diese Bilder kennen alle, und die Leute haben auch eine gewisse Vorstellung, wie ein Flüchtling auszusehen hat zementiert. In meiner Ausstellung habe ich immer wieder zu hören bekommen «Hey, der sieht ja gar nicht aus, wie ein Flüchtling! . Ein Flüchtling muss zerrissene und schmutzige Kleider tragen, damit er als Flüchtling wahrgenommen wird, und darf auch nichts besitzen. Wie beim Handy. Und er muss ewig dankbar sein. Aber die meisten hier lernen gar keinen kennen.

Flüchtlinge kennen die meisten nur aus den TV-Nachrichten, wo diese meist anonym bleiben.

Wenn ein Boot mit 600 Menschen kentert, kann man auch keinen Bezug zum Einzelnen nehmen. Das andere Extrem war Aylan: Alle waren geschockt, weil man lesen konnte: Der ist drei Jahre alt, der heisst Aylan, von dort kommt er. Man erfuhr, wer der Mensch ist, fühlte mit.

Wie finanzieren Sie das Projekt?

Mitz dem Geld, das ich mit den Business Shootings verdiene. Ich möchte auch einen Bildband machen, der 25'000 Franken kosten würde. Die gesamten Einnahmen aus dem Projekt kommen den Flüchtlingen zugute. Ich kann leider nicht alles alleine zahlen und von Stiftungen erhalte ich nur Absagen. Zwar hatte ich mich für den Basler Kunstförderpreis beworben, jedoch erhielt ich da eine Absage. Es sei keine Kunst was ich mache. Irgendwie ironisch, da das Projekt vom Swiss Photo Award zu einer der besten Arbeiten in der Schweizer Fotografie nominiert wurde. – 10'000 wollte ich via «WeMakeIt» reinholen, aber bei 3000 war Schluss. Jetzt versuche ich es mit Crowdfunding auf 100-days.net.

Wie geht’s nun weiter?

Das Projekt läuft noch immer und ich werde hoffentlich noch zahlreiche Flüchtlinge porträtieren. Die Bilder aus der Ausstellung stehen nun als Wanderausstellung für Interessierte bereit. Gerade für Schulen sind die Themen des Projekts Flucht, Migration und Wertschätzung im Generellen sehr geeignet. Auch mit der Uni Basel bin ich deswegen in Kontakt. Toll wäre auch, wenn die Portraits im öffentlichen Raum ausgestellt würden, da sie eigentlich nicht in eine Galerie passen. Als follow-up Projekt möchte ich nicht-Flüchtlinge aus der Schweiz mit ihrem wichtigsten Gegenstand portraitieren. Wer dabei sein will kann sich in die Mailingliste eintragen.