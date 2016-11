Bei der Zugentgleisung wurden am Morgen Dutzende Menschen verletzt. Mehrere waren in zwei umgestürzten Waggons eingeschlossen. 50 Menschen mussten in Spitäler gebracht werden, teilte der Londoner Rettungsdienst mit.

Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen im Stadtteil Croydon im Süden der britischen Hauptstadt. Wie es dazu kam, war unklar. Die London Transport Police teilte mit, es sei zum "Verlust von Menschenleben" gekommen. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz.

Eine Anwohnerin berichtete, sie habe am frühen Morgen "ein gewaltiges Krachen" gehört. Rettungskräfte hätten Menschen auf Tragen vom Unfallort weggebracht, sagte die Frau der britischen Nachrichtenagentur PA. Einige davon seien erheblich verletzt gewesen.

Der Tram-Verkehr auf der betreffenden Strecke wurde vorübergehend eingestellt, wie die Nahverkehrsgesellschaft TfL mitteilte. Londons Stadtpräsident Sadiq Khan erklärte, seine Gedanken seien bei all denen, die von dem Vorfall betroffen seien.