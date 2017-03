Am Freitag hat in der chinesischen Stadt Taizhou der Lenker eines SUVs aber genau das geschafft. Er trat irrtümlicherweise aufs Gas, nachdem er einem Tricycle hatte ausweichen müssen und auf die Gegenfahrbahn geraten war. Er geriet ins Schlingern, flog ab und landete auf dem Dach eines Hauses am Rand der Strasse.