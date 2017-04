Bisher wusste niemand, um wen es sich bei diesem ominösen Apostroph-Verbesserer handelt. Nun durfte ein BBC-Reporter den Mann eine Nacht lang auf seiner Tour begleiten. Seinen Namen verrät er dem Journalisten nicht. Nur so viel gibt er preis: Er sei Ingenieur und wohne mit seiner Familie im Norden von Bristol. Mehr sagt er nicht, denn er fürchtet sich davor, die Ladenbesitzer könnten wütend werden und ihn wegen seinen ungefragten Korrektur-Aktionen anzeigen. Obwohl: Eigentlich sei das, was er tut, gar nicht illegal, findet er. Schliesslich verbessere er nur, was andere versäumten.

Selbstgebaute Holzkonstruktion

Mit einer selbstgebauten, zwei Meter langen Holzkonstruktion, «dem Apostrophierer», kann er sogar Tafeln in grösserer Höhe gut erreichen und ein fehlendes Apostroph einfügen oder ein überflüssiges abdecken.

Sein Antrieb sei, dass es ihn einfach unglaublich nerve, wenn er durch die Strassen gehe und «unsägliche Apostroph-Fehler» sehe. Das müsse er einfach verbessern. Das erste Schild habe er 2003 korrigiert. Das sei eine Tafel bei einem Amtsgebäude gewesen, auf dem die Öffnungszeiten «Monday's to Friday's» gestanden hätten. «Da waren diese lächerlichen Apostrophe und ich kratzte sie einfach weg.»

Auf Twitter bekunden viele Leute ihre Sympathie für die Aktion. Unter dem Schlagwort #grammarvigilante posten sie Bilder von Schildern, die ebenfalls korrigiert werden müssten. (sar)