Obwohl die eine Maschine am Freitag auf das Dach des Zentrums, die andere auf einen Parkplatz stürzte, verletzte sich am Boden niemand, wie die Polizei mitteilte. An Bord der beiden zweisitzigen Cessna 152-Flugzeuge befanden sich nur die Piloten. Die Unglücksstelle befindet sich rund 25 Kilometer südlich von Montreal.