Eddie Scott stammt eigentlich aus Portstewart in Nordirland, doch der Europäer ist in die USA ausgewandert – erst nach New York, dann nach nach Monterey, Kalifornien. Dort filmt er am 31. August, wie seine Tochter Ella in einem Restaurant einem Obdachlosen den Tag rettet.

«Bin so stolz auf mein Mädchen»

«Kann ich es ihm nicht einfach geben?», fragt sie ihren Vater mit Blick auf das Essen. «Gib es ihm, mach es», antwortet der. Die Achtjährige läuft hinaus und überlässt dem Mann ihre Mahlzeit – was ihren Vater hörbar rührt. «Ella, du bist unglaublich», lobt er sie.