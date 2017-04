Neun weitere Menschen seien bei dem Unfall verletzt worden, sagte der Sprecher der Sicherheitsbehörden des Bundesstaats Guerrero, Roberto Álvarez Heredia. Zuvor hatte die Feuerwehr der Stadt Lázaro Cárdenas von 29 Toten gesprochen.

Der Fahrer des Tanklastzugs verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrspur. Der Busfahrer bremste, konnte aber nicht mehr ausweichen.

"Meine Solidarität gilt den Familien, die bei dem tragischen Unfall ihr Leben verloren haben", schrieb der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto auf Twitter. Auch Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong sprach den Familien sein Beileid aus.

Ausflug endet in Tragödie

Der Fahrer des Lastwagens und der Busfahrer starben bei dem Unglück. Der Tanklastzug transportierte rund 40'000 Liter Benzin. Die Feuerwehr brauchte rund eine Stunde, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Autobahn wurde nach dem Unglück vorübergehend gesperrt.

Der Bus war am Morgen mit mehr als 30 Fahrgästen in der Provinzhauptstadt Morelia abgefahren. Nach Angaben eines der Verletzten hatte eine Familie den Bus gemietet, um zum Strand zu fahren. Die Osterwoche ist eine wichtige Reisezeit in Mexiko.