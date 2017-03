Verdeutlicht wird dies in jener Szene, in der Scarlett/Ivanka vor einem grossen Spiegel Lippenstift aufträgt (Minute 00.50), doch als Ebenbild erscheint Alec Baldwin in seiner Paraderolle als Donald Trump («so sehen wir sie»).

Der Schlusssatz bringt es noch einmal auf den Punkt: «Complicit: Der Duft für die Frau, die alles beenden könnte, es aber nicht tun wird. Auch erhältlich als Cologne für Jared.» Gemeint ist natürlich Ivanka Trumps Ehemann Jared Kushner, der seinem Schwiegervater genauso wenig widerspricht. (pbl)