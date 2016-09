110 Personen steckten am Donnerstag in Gondeln am Mont Blanc in mehr als 3000 Metern höhe fest. Helikopter konnten am Abend rund die Hälfte der Festsitzenden evakuieren. Weil über Nacht keine Rettungsflüge möglich sind, werden die übrigen die Nacht wohl in der Gondel verbringen müssen.

An der Rettungsaktion in den französischen Alpen seien Schweizer, französische und italienische Rettungseinheiten beteiligt. Bei der Gondelbahn handelt es sich um die "Kleinkabinenbahn Vallée Blanche", welche die Aiguille du Midi im französischen Chamonix mit der Pointe Helbronner in Italien verbindet.

Die Gondel am Mont Blanc überquert eine Gletscher-Fläche von mehr als 3000 Metern. Die Gondel blieb womöglich aufgrund einer Verknotung von Kabeln wegen zu starken Windböen stecken. Angeblich haben Techniker bereits vergeblich versucht die Kabel zu entwirren, um so den Weg für eine Rettung zu ebnen.