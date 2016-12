Zu den beliebtesten Klassikern der festlich gedeckten Tafel gehören herzhafte Weihnachtsessen mit Fleisch. Fondue Chinoise, Filetbraten im Blätterteig oder Weihnachtsgans mit Knödeln und Rotkraut.

Falls Sie jedoch für die diesjährigen Feiertage mal etwas Neues ausprobieren wollen, so habe ich das perfekte Festmenü für Sie bereit: saftiges Roll-Schinkli von der Nuss im knusprigen Birrewegge-Mänteli.

Die Weihnachtsfeiertage sind stressig. Besonders dann, wenn man nicht so richtig weiss, was man am Weihnachtsabend kochen und womit man die Familie und Verwandtschaft kulinarisch verwöhnen soll. Wer oft Gäste hat, der kennt die Doppelrolle Gastgeber/Gasgeber nur zu gut.

Das Schöne am nachfolgenden Rezept ist die Einfachheit: Schinkli kochen, Brotteig zubereiten (gerne auch am Vortag), einpacken, ab in den Ofen und Füsse hoch – absolut gelingsicher!