Mit ihrem Video aus dem Infinity-Pool der Villa Honegg, einem Hotel auf dem Bürgenstock, hat die brasilianische Reisebloggerin Fabi Gama einen Internet-Hype ausgelöst. Auf den Handy-Aufnahmen ist zu sehen, wie die Bloggerin in den Pool steigt und dann in den Aussenbereich mit herrlichem Blick auf den Vierwaldstädtersee wechselt.

Gama stellte das Video auf das brasilianische Reiseportal Loucos Por Viagem. Via Instagram gelangte das Video mit der Beschreibung «Stairway to heaven» (Treppe zum Himmel) auf die Facebook-Seite «Discover world», wo es bis am Montagabend 125 Millionen Mal aufgerufen wurde – notabene innert drei Tagen.