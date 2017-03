Zu sehen ist ein Hund, der hinter einer Gartenmauer auf einem Trampolin hüpft. Immer wieder taucht sein Kopf über der Mauer auf und es scheint, als würde er so versuchen zu sehen, was jenseits der Mauer so vor sich geht.

Man hört Shirley MacMillan auf dem kurzen Video lachen. Und sie ist nicht die einzige. Laut der britischen «Daily Mail» hat die Schottin das Video an ihre Hundesitter vom «Dog Day Care Training Centre» im benachbarten Stirling geschickt. Von deren Facebookseite aus verbreitete sich das Video wie ein Lauffeuer im Netz. Alleine der Original-Post zählt über 27'000 Aufrufe. (smo)