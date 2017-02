1. Tag: Mals bis St. Gallen

«Das war knapp», sagt mein allererster Schofför, blickt nach rechts, auf das noch immer leere Zuggleis in Zernez. Vier Minuten Verspätung hatte sein Postauto zeitweise, die Anspannung sah man ihm während der Fahrt über den Ofenpass nicht an. Gelassen steuerte er den Bus im Kriechtempo durch den Engpass bei der Baustelle, nahm sich Zeit für einen Seniorenwunsch: «Können sie uns bereits beim Wanderweg rauslassen?» «Kein Problem», so der Schofför, der sich sogleich per Durchsage an all seine Fahrgäste wandte: «Wir halten ausserordentlich. Dies ist noch nicht die Passhöhe.»

Der erste Bus war überfüllt wie ein Stadtbus zur Stosszeit, die Platzverhältnisse im zweiten Bus erinnern mehr an die letzte Fahrt an Heiligabend. Zu viert geht es zum viertletzten Mal dieses Jahr über den Flüelapass, bevor die kurvenreiche Strasse über den Winter gesperrt wird. Die Passagiere: Drei allein reisende Frauen und der bussüchtige Reporter. Statt uns im beinahe leeren Postauto zu verteilen, suchen wir einander wie eine Schafherde, nehmen alle innerhalb der ersten zwei Sitzreihen Platz. Der Bus kurvt hinauf, wir kommen ins Gespräch. Die jüngste der drei Frauen ist die Ehefrau des Busfahrers. Will sie Händchen halten mit ihrem Mann, der meist auf dem Bürostuhl und nur noch selten am Steuer sitzt? «Ich bin dieses Jahr noch nie über den Flüela gefahren», erklärt die Schofför-Gattin. «Jetzt nütze ich die letzte Gelegenheit.» Ein Paarausflug, bei dem einer der beiden erst noch Geld verdient. Niemand will zu unseren kleinen Reisegrüppchen dazusteigen. Die Folge: Wir liegen (zu) gut in der Zeit. Zwangsstopp auf der Passhöhe. Ich steige aus, knipse einige Fotos. Den glitzernden See, die schneeverhangenen Bergen, das gelbe Postauto. Danach gehts hinab, Richtung Davos. «Haben wir jetzt den Reporter vergessen?», ruft die älteste Passagierin entsetzt, ohne ihren Kopf nach hinten zu drehen, wo ich gerade dabei bin, meine Kamera einzupacken. Bei ihrem Aufschrei schrecke ich auf. «Ich bin hier», japse ich. Im Innenspiegel lächelt das Spiegelbild des Schofförs.