Der italienische Politiker Vittorio Sgarbi reiste am 18. September mit der Swiss von Rom nach Genf. Auf dem Eineinhalb-Stundenflug kann eigentlich nicht allzu viel schief gehen, könnte man zumindest meinen.

Denn der schillernde Politiker hat nach eigenen Angaben eine Horror-Reise erlebt. In einem Facebook-Video rechnete er nach der Ankunft in Genf mit unserer nationalen Fluggesellschaft Swiss ab.

Steward klopfte an WC-Türe

In seinem Video schildert Sgarbi eine skurille Situation an Bord. Er habe während seiner Reise ein dringendes Bedürfnis verspürt. Weil er in der vierten Reihe der zweiten Klasse sass, habe er sich in das vordere WC des Fliegers begeben.

Das erwies sich im Nachhinein als Fehler, weil die Toilleten im vorderen Teil des Flugzeugs für die erste Klasse reserviert waren.