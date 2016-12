Sie haben eine gemeinsame Leidenschaft: Gärten. Für Sie, Herr Dean, sind Gärten Ideallandschaften in Abgrenzung zur wilden Natur. Und Sie, Abt Urban, entschieden sich für das Mönchsleben, weil Ihnen der Klostergarten so gut gefiel. Haben Sie Angst vor der «Wildnis» da draussen?

Abt Urban: Angst? Im Gegenteil, mich zieht diese Wildnis an. Ich lebe zwar in einem wunderbaren barocken Bau, aber ich würde es nicht aushalten, dauernd hier zu sein. Ich gehe oft am Morgen nach dem ersten Gebet raus in die Natur, um die Stille zu hören.

Martin Dean: Mich zieht es in die Gärten, weil ich gerne an schönen Orten bin. Ich finde Gärten spannender als die Natur, weil im Garten menschliches Planen, ästhetisches Empfinden und Natur zusammenkommen. Gärten erzählen viel über Gesellschaftsmodelle, über den Umgang mit den eigenen Gefühlen.

Ist das nicht fast Gotteslästerung, dass Herr Dean von Menschenhand gestaltete Gärten schöner findet als die Schöpfung der Natur?

Abt: Das sehe ich nicht so. Auch wir Mönche bearbeiten ja die Natur. Im Mittelpunkt jedes Klosters liegt ein Garten. Spannend ist, wie sich die Gärten über die Zeit verändern, weil die Ideen, die die Menschen mit ihnen ausdrücken wollen, sich verändern. Gärten zeigen, dass unser Schöpfer uns als Mitschöpfer erschaffen hat. Der Garten ist Ausdruck davon, was der schöpfende Mensch alles kann.

Dean: Mein Lieblingsgarten ist übrigens ein religiöser Garten: der Zen-Garten von Ryōan-ji in Japan.

Dann hat die Religion also auch für Sie als Ungläubigen Gutes hervorgebracht?

Dean: Absolut. Wenn ich mich hier im Kloster Einsiedeln umschaue oder die Bibel lese, dann steht für mich fest, dass die katholische Kirche der grösste Auftraggeber der abendländischen Kultur war. Ohne die Kirche gäbe es vieles, was wir heute als Kultur empfinden, nicht. Das ist für mich aber kein Beweis, dass es einen Gott gibt.

Sie haben beide Literatur studiert und sich – statt sich mit den wirklichen Problemen auseinanderzusetzen – in fiktive Welten zurückgezogen. Wovor sind Sie geflohen?

Abt: Fiktion hat sehr viel mit der wirklichen Welt zu tun. Es stellt sich doch die Frage, was Wirklichkeit denn überhaupt ist. Ist es das, was wir sehen können? Wenn ja, was ist denn die Wirklichkeit eines blinden Menschen? Ich finde die Literatur einen wundervollen Ort, um der Wirklichkeit näher zu kommen. Das hat für mich nichts mit Flucht zu tun.

Dean: Da gebe ich Ihnen recht. Erst Romane, Musik und Gedichte bieten einen Zugang zur Wirklichkeit. Was ausserhalb dieser Kunstformen empirisch vorhanden ist, das ist eine relativ arme Wirklichkeit. Die Beschäftigung mit Kunst ist also kein Rückzug, sie ist der Königsweg in die wirkliche Welt.

Die «wirkliche Welt» wird in Zeiten, in denen Fakten auch in der Politik immer weniger wert sind, sowieso zum Zankapfel der Meinungsmacher.

Dean: Das Ausschalten der Wahrheit, das unreflektierte Glauben gewinnt tatsächlich an Bedeutung. Die Politik wird zunehmend abergläubisch.

Abt: Ich finde es befremdend, dass viele Menschen heutzutage ihr Bauchgefühl immer gleich zur Maxime für politische Entscheidungen machen.

Apropos Bauchgefühl: Donald Trump verstört die Welt täglich mit undurchdachten Twitter-Beiträgen. Sie, Abt Urban, sind auf Twitter aktiv. Herr Dean hingegen nicht. Er findet, die digitalen Medien hinderten uns daran, ungestört nachdenken zu können. Hat er damit nicht recht?

Abt: Die sozialen Medien an sich sind neutral. Es stellt sich nur die Frage, wie man mit ihnen umgeht. Der Mensch hat es in der Hand, sie zum Guten oder zum Schlechten zu machen. Ich nutze sie nur von meinem Computer aus, ich war noch nie über mein Handy auf Facebook. Wenn ich zum Beispiel Zug fahre, dann lese ich viel lieber ein gutes Buch.

Dean: Die Mediennutzung kürzt generell unsere Reflexionszeiten ab.

Wie meinen Sie das?

Dean: Der dauernde Medienkonsum verhindert die Verinnerlichung dessen, was wir aufnehmen. Diese Medien sind verantwortlich für den Abbau unserer Kultur. Es bricht eine neue Ära an, in der Reflexion, Verinnerlichung und – jetzt sage ich etwas ganz Scharfes …

… bitte!

Dean: … auch die Erinnerung verloren gehen werden. Erinnerung ist aber eine Voraussetzung für religiöses Empfinden und für Kunst. Und wenn sie wegfällt, fällt alles zusammen. Facebook macht uns ungeschichtlich.

Abt: Das möchte ich jetzt aber ergänzen. Mich zwingt Twitter, meine Botschaft so zusammenzufassen, dass ich in wenigen Worten ausdrücken kann, was ich sagen will. Das finde ich genial. Wir Kirchenmänner sind oft Künstler darin, ausladend zu reden, ohne etwas zu sagen. Twitter wirkt auf mich erziehend.

Stichwort Kirchenmänner: Wann waren Sie eigentlich zuletzt in einem Gottesdienst, Herr Dean?

Dean: Vor etwa vier Wochen in Paris.

Sie sind doch Atheist, glauben also nicht an Gott. Was machen Sie denn in einem Gottesdienst?

Dean: Der Begriff «Atheist» tönt so, als wäre ich gegen Religion oder gegen Gott. Ich bezeichne mich deshalb eher als Agnostiker, also als jemand, der anerkennt, dass die Existenz oder Nicht-Existenz eines Gottes schlicht nicht bewiesen werden kann. Das Christentum ist für mich als kulturstiftende Gemeinschaft trotzdem wichtig. Wenn ich in eine Kirche gehe, dann interessiert mich primär die Architektur. Für mich sind solche Räume wie ein Gedicht. Ich übernehme aber keinerlei Handlungsanweisungen oder Moralvorstellungen von der Kirche.

Abt Urban, was machen Sie dagegen, dass die Leute nur noch wegen der Architektur in die Kirche kommen?

Abt: Gar nichts. Ich finde es schön, dass sich Herr Dean an der Kirche erfreut. Für mich ist der Kirchenraum ein Luxus. Die Weite, die wir zum Beispiel in der Klosterkirche Einsiedeln haben, das ist ein Luxus für die Sinne. Für mich ist es auch ein Luxus für die Seele, aber das muss nicht jeder so sehen. Ich stelle aber fest, dass auch Nicht-Gläubige in der Kirche automatisch stiller werden, weil sie merken, dass das hier ein anderer Raum ist als etwa der Hauptbahnhof Zürich.

Dean: Als ich in Paris in diese Kirche kam, spürte ich das auch. Draussen im Menschengewühl war eine Mischung aus Konsumrausch und Terrorangst. In der Kirche drin war nichts davon zu spüren.

Ist das für Sie nicht ein bisschen deprimierend, Abt Urban, dass die Kirchen für Menschen wie Herr Dean zwar wunderbare Orte, aber eben keine religiösen Orte mehr sind?

Abt: Ich sehe es nicht als meine Aufgabe, den Leuten zu sagen: «Hier kommt ihr nur rein, wenn ihr meinen Glauben teilt.» Jeder soll den Kirchenraum so geniessen, wie er es will. Ich mache den Leuten in diesem Raum ein Angebot. Es ist jeder frei, das anzunehmen oder nicht.

Das ist für Sie also kein Horrorszenario, in einer Kirche vor lauter Ungläubigen zu stehen, die nur hier sind, um den Raum zu geniessen?

Abt: Ein geniessender Mensch ist für mich nie ein Horror.