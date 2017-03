Morgen Abend will der Istanbuler AKP-Politiker Hursit Yildirim in Zürich für die türkische Verfassungsreform werben. Hinter dem Anlass stehen Schweizer Erdogan-Anhänger sowie der Schweizer Ableger der Union Europäisch-Türkischer Demokraten UETD.

Am Vormittag gab das Hotel-Hilton am Zürcher Flughafen bekannt, den Anlass vom Sonntagabend mit dem türkischen Aussenminister Mevlüt Cavusoglu abzusagen. Über den geplanten Besuch des Erdogan-Freunds in der Schweiz ist gestern eine heftige Kontroverse entbrannt.

Nun zeigen Recherchen der „Nordwestschweiz“: Bereits morgen Freitagabend steigt in Zürich eine Propagandaveranstaltung für Erdogans umstrittene Verfassungsreform. In einem Saal in einem der Hochhäuser an der Fronwaldstrasse in Zürich-Affoltern wird um 19.30 Uhr der türkische Politiker Hursit Yildirim vor Sympathisanten in der Schweiz auftreten.