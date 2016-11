Frauenstimmrecht zum Glück

Der Nachfolger von Landammann Schmid ist der parteilose Roland Inauen. Nach zwölf Jahren in der Fremde, einem Studium der Volkskunde und einem Assistentenjob an der Uni Basel kehrte er 1992 als Konservator des Museums Appenzell zurück. Was war, als Sie gingen, und was war, als Sie wiederkamen? «Innerrhoden war erzkonservativ, ein in sich ruhender Kanton. Zurückgekehrt bin ich in einen Kanton, wo in extrem hohem Tempo Reformen vorangetrieben wurden.» Ausschlaggebend dafür war die Einführung des Frauenstimmrechts.

Am 27. November 1990 gab das Bundesgericht einer Klage von Frauen Recht und bestätigte damit die Verfassungswidrigkeit der Innerrhoder Kantonsverfassung. «1991 war eine Zeitenwende», sagt Inauen. «Die Frage des Frauenstimmrechts hätte der Kanton alleine nie lösen können. Mit dem Bundesgerichtsentscheid ist ein Damm gebrochen. Man konnte den Kanton neu ordnen. Die Regierung wurde verkleinert, Gerichte wurden neu organisiert. Kaum ein Stein blieb auf dem andern. Im Rückblick wurde erkannt, wie blockiert das politische Leben früher war. Ausserdem war klar: Wenn wir als Kanton überleben wollen, müssen wir finanziell unabhängiger werden.»