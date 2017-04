Nach ersten Schätzungen bleibt der Tunnel bis ca. 18.30 Uhr gesperrt. Reisenden empfiehlt Viasuisse dringend, über die A13 San Bernardino-Route auszuweichen. Derzeit sind Polizei, Feuerwehr und die Rega vor Ort.

In diesem Bereich der A2 kann der Tunnel einzig über die Axenstrasse umfahren werden. Es wird darum befürchtet, dass die Axenstrasse in Kürze komplett überlastet sein wird. Derzeit staut sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal auf rund sechs Kilometer. Reisende müssen Wartezeiten von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen. Auf der A13 San Bernardino-Route fliesst der Verkehr derzeit noch flüssig. (luk)