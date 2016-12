Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand das Auto in Vollbrand, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte. Die Fahrzeuginsassen konnten sich zuvor in Sicherheit bringen. Ausgebrochen war der Brand kurz nach 7.30 Uhr im Bereich des Motors. Gemäss Polizei steht eine technische Brandursache im Vordergrund.

Während der Löscharbeiten blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Bern/Luzern gesperrt, worauf sich ein Rückstau bildete. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet. Kurzzeitig blieb auch die Hauptstrasse, die direkt unter dem Autobahnviadukt verläuft, gesperrt.