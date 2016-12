Der Mann war gegen 9.30 Uhr im Kanton Uri auf der A2 nach Norden unterwegs, als er anderen Verkehrsteilnehmern wegen seiner unsicherern Fahrweise auffiel. Laut Angaben der Urner Kantonspolizei hatte er eine Mittelleitplanke gestreift.

Eine Polizeipatrouille versuchte den Mann vergeblich mit Haltezeichen zu stoppen. Rund zwei Kilometer nach der Einfahrt in den Seelisbergtunnel prallte das Auto gegen beide Tunnelwände und blieb stehen.

Der verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht. An den Tunneleinrichtungen und am Auto entstand Sachschaden von über 30'000 Franken.

Die Tunnelröhre Richtung Norden musste während rund einer Stunde und die Röhre Richtung Süden während 20 Minuten gesperrt werden. Am Stauende kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei Personenwagen. Verletzt wurde niemand.