Sie schleichen sich unbemerkt über die Grenze, vermehren sich im Untergrund, breiten sich auf Schweizer Boden aus und wachsen zur biologischen Bedrohung heran: die Neomyceten, fremde Pilze, die hierzulande wuchern. 283 davon gibt es laut einer neuen Studie, die ein Forscherteam rund um Ludwig Beenken an der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) erarbeitet hat. Dank der Studie lässt sich das Ausmass der fremden Pilze erstmals wirklich fassen.

Eine Handvoll dieser Neomyceten hat das Potenzial, verheerende Schäden anzurichten. Dass dem Thema in der Schweiz nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, erstaunt Beenken deshalb. «Es gibt nur wenig Forschung zu den Neomyceten, obwohl sie für einheimische Pflanzen und Tiere eine grosse Gefahr darstellen können», sagt Beenken und bückt sich. Er steht im Wald hinter der WSL-Forschungsanstalt in Birmensdorf und will dem Journalisten einen Falschen Eschenstängelbecherling zeigen. Ein unscheinbarer weisser Fleck auf den dunklen Eschenzweigen, ein kleiner Wicht eigentlich, und trotzdem einer der Bad Boys der Neomyceten-Schar.

Einfallstor Basel

Sechs Monate lang hat Beenken in Herbarien, in Übersichtsbüchern und auf Spaziergängen nach Neomyceten gesucht. Dabei hat er auch 13 Arten gefunden, die zuvor in der Schweiz nie registriert worden sind. «Mich fasziniert, was passiert, wenn ein Organismus irgendwohin kommt, wo er eigentlich nicht hingehört», sagt Beenken und wühlt im Herbstlaub. «Die Interaktionen, die dabei entstehen, können ziemlich dramatisch sein.» Vor allem dann, wenn die fremden Pilze auf einheimische Pflanzen übergreifen und einen eigentlichen Bio-Krieg gegen die Schweizer Gewächse vom Zaun brechen. Der Rostpilz Coleosporium asterum ist so einer. Beenken ist ihm vor kurzem im Tessin begegnet. Diese Begegnung war der eigentliche Auslöser für seine Studie.