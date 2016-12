Das kann die Uber-Fahrer sehr teuer zu stehen kommen: Laut der Kantonspolizei Zürich werden «diese Straftatbestände mit Busse bis zu Franken 10‘000 geahndet». Zahlreiche Bussen sind bereits rechtskräftig. So wurde in Basel ein Fahrer mit 5‘000 Franken gebüsst. Und in Lausanne wurden laut der Stadtpolizei Bussen von bis zu 1‘000 Franken verhängt.

Polizei warnt: Mitfahrer riskieren sogar noch mehr

Doch die UberPop-Fahrer wissen sich zu helfen. Wie mehrere gegenüber «10vor10» bestätigen, bitten sie die Fahrgäste in letzter Zeit, vorne einzusteigen und bei einer Polizeikontrolle anzugeben, man sei befreundet. So soll der Vorwurf des professionellen Personentransports ohne Bewilligung umschifft werden.