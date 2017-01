Kunststücke bei einer Geschwindigkeit von 600 bis 1000 Stundenkilometern, dabei ein Abstand von gerade mal drei bis fünf Metern zwischen den Flugzeugen – für den Laien ist es kaum vorstellbar, was die sechs Piloten der Patrouille Suisse während ihrer Shows so meistern.

Das braucht vor allem Vertrauen. Für fünf von sechs sogar blindes Vertrauen. Der sogenannte Leader, also jener Pilot, der vorausfliegt, ist der einzige, der dabei rausschauen kann. «Alle anderen sehen während 20 Minuten nur die anderen Flieger», sagt Simon Billeter, oder einfach «Billy», so lautet sein Piloten-Übername.

Simon Billeter ist seit elf Jahren dabei, im April gibt er seinen Posten als Leader an Gunnar «Gandalf» Jansen ab.

Beide sind sie fasziniert von der Aviatik. Schon als Buben haben sie zum Himmel geschaut und träumten davon, einst in den schnittigen Fliegern zu sitzen, wie sie in der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri erzählen.

Flug mit Swiss-Jet in Wengen: «Nicht einfach»

Beide sind sie heute F/A-18-Berufsmilitärpiloten, die Patrouille Suisse ist für sie ein «Teilzeitjob», wie «Billy» sagt. Saison haben die Kunstflüge von April bis Oktober.

Doch anlässlich des Lauberhornrennens in Wengen steht dieses Wochenende nun mitten im Winter eine der wichtigsten Shows an. Wenn das Wetter stimmt, werden die Flieger am Samstagmittag in Emmen starten. Als Ehrengast dabei: ein Swiss-Jet der C-Serie.