Das Stimmvolk entscheidet am 21. Mai über das erste Massnahmenpaket zur Energiestrategie 2050. Der Bundesrat und das Parlament wollen den Energieverbrauch senken, die Energieeffizienz erhöhen und die erneuerbaren Energien stärker fördern.

Die Energiemärkte seien weltweit im Umbruch, sagte Leuthard am Dienstag vor den Medien in Bern. Die Energieversorgung werde sich so oder so ändern. Der Bau neuer Atomkraftwerke sei allein schon aus wirtschaftlichen Gründen keine Option mehr. "Also müssen wir uns auf den Weg machen", sagte die Energieministerin.

Dabei gelte es, pragmatisch und schrittweise vorzugehen. Mit einer Reform könnten nicht sämtliche Probleme gelöst werden, das treffe für die Energieversorgung ebenso zu wie für die AHV. Das erste Massnahmenpaket zur Energiestrategie 2050 setze auf bestehende, bewährte Instrumente und basiere auf dem aktuellen Stand der Technik.

Technologischer Fortschritt

Für die fernere Zukunft setzt Leuthard auch auf die technologische Entwicklung. Weitere Massnahmen würden folgen, sagte Leuthard an die Adresse der Kritiker. Es wäre aber vermessen, bereits jetzt den gesamten Prozess festlegen und vorwegnehmen zu wollen, wie sich die Welt bis 2050 entwickle.

Die Energieministerin zeigte sich erstaunt darüber, dass "ausgerechnet" ein Teil der Wirtschaft nicht an Innovationen glaube und die Energiestrategie ablehne. Für das Problem der Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien etwa gebe es bereits Lösungen. Diese genügten zwar noch nicht, doch würden laufend Fortschritte erzielt.