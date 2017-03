Das Ersatzkonzept laufe stabil, sagte SBB-Sprecher Reto Schärli auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Seit der Entgleisung eines Eurocity-Zugs kurz vor dem Luzerner Bahnhof am Mittwoch ist dieser grossmehrheitlich lahmgelegt. Einzig die Zentralbahn war seit den frühen Morgenstunden wieder in Betrieb.

Viele Pendler sind offenbar dem Aufruf gefolgt, den Bahnhof Luzern zu meiden. Laut Schärli waren am Donnerstagmorgen deutlich weniger Pendler als üblich unterwegs.

Wer trotz dieser Einschränkung mit dem öffentlichen Verkehr von Luzern aus oder nach Luzern reisen will, muss längere Reisezeiten einrechnen. Zwischen 30 Minuten und einer Stunde, wie Schärli sagte. Je nachdem, wo die Reise durchführe und ob ein Anschluss gewährt werden könne. Zahlreiche Kundenbetreuer mit gelben Westen stehen im Einsatz und lenken den Pendlerstrom.

Das Konzept mit den Ersatzbussen, die vor dem Bahnhof halten und die Reisenden zu Vorortsbahnhöfen chauffieren, läuft laut dem SBB-Sprecher nun den ganzen Donnerstag so weiter. Im Verlaufe des Tages will die SBB informieren, ob der Zugverkehr am Luzerner Bahnhof am Freitag wieder aufgenommen werden könne.