Das Codewort war: «Monsieur, verkaufen Sie Pornos?» Doch die Kunden in Daniel Guillouds TV- und Elektronikgeschäft in Fleurier NE wollten keine schlüpfrigen Videos, sondern Absinth. Dieser war in der Schweiz zwischen 1910 und 2005 verboten. Nur hier hinten, im beschaulichen Val-de-Travers im Neuenburger Jura, brummte der Schwarzmarkt.

Wo, wenn nicht hier? Als «die Wiege des Absinths» rühmen sie sich im Tal, das die Schweiz sonst vor allem durch seine Felsenarena Creux du Van kennt. Die «grüne Fee», wie der Hochprozentige wegen einer überlieferten Halluzination eines Betrunkenen auch genannt wird, soll im 18. Jahrhundert in dieser Abgeschiedenheit ihren Siegeszug um die Welt angetreten haben. Sie soll der Pariser Bohème als Aphrodisiakum gedient haben; Vincent van Gogh habe sich auf Absinth verstümmelt.