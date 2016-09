Wie die «Schweizer Illustrierte» berichtet, führte die Frau während der Schwangerschaft ein Online-Tagebuch. Darin nannte sie ihren Sohn "ein Kind Gottes". Die Leser bat sie um Gebete. Kurz vor der Geburt bloggte sie letztmals über sich und ihr Kind: «Das Beste, was ich dir mitgeben kann, ist der Glaube an eine höhere Macht. Wir leben in einer grossen Welt - du bist hier, weil du ein Wunder bist. Der Glaube wird dir helfen, bedingungslose Dankbarkeit, Barmherzigkeit, Gnade und Menschlichkeit zu zeigen.»

Auch über die nicht einfachen Familienverhältnisse bloggte die Mutter: «Nie werde ich aufhören, dir Geschichten über deine Familien zu erzählen – wie es sich anfühlt, mit Opa im Wald zu spazieren oder Oma beim Klavierspiel zuzuhören.» Zuversichtlich fügte sie an: «Du bist unser Erbe, die Geschichten deiner Familien werden dich stärker machen.»

Bei seiner Familie entschuldigte sich Darbellay: Er sprach von einem «schweren Fehler» – und weiter: «Ich bereue mein Verhalten zutiefst und ich habe meine Ehefrau und meine Familie um Verzeihung ­gebeten.» Diese entschied, an seiner Seite zu bleiben: «Obschon ich meine Ehefrau zutiefst verletzt und ihr grossen Schmerz bereitet habe, hat sie sich entschieden, diese schwierige Situation an meiner Seite zu meistern.»