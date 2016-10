Hektik in Beirut, doch Brotz bleibt cool. Schliesslich hat er gerade einen der brutalsten Machthaber unseres Zeitalters live interviewt. Das Interview am Dienstag fand in einem bewachten Haus in der Hauptstadt statt und dauerte 20 Minuten. Gefilmt wurde es von Assads eigenen Kameraleuten. «Zuvor haben meine Produzentin Samira Zingaro und ich uns rund zehn Minuten mit Assad besprechen können», sagte Brotz. Dabei habe sich Assad auch für die Haltung der Schweiz zum Syrienkonflikt interessiert.

«Er wollte wissen, was wir über den Krieg denken», sagte Brotz. Abgesehen von der vorgegebenen Gesprächsdauer und davon, dass das Interview in voller Länge und an einem Stück gezeigt werden müsse, habe Assad keine Bedingungen gestellt. «Wir konnten ihn wirklich fragen, was wir wollten.»

Assad - ein Gast wie jeder andere

Brotz, der Interview-Profi, liess sich vom syrischen Diktator nicht beeindrucken. "Ich ging als kritischer Journalist dahin und habe Herrn Assad genau so behandelt, wie ich alle meine Interview-Partner in der Rundschau behandle", sagt Brotz. „Mein Job ist es, kritische Fragen zu stellen. Wenn mir das nicht von Anfang an erlaubt worden wäre, dann wäre ich nicht nach Syrien gefahren.“

Sein Gespräch mit Baschar al-Assad wird heute Abend um 20.55 Uhr in der "Rundschau" auf SRF1 ausgestrahlt.