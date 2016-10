Aber die zuständige Parlamentskommission war im Fall Zollinger anderer Ansicht. Oberholzer: «Die Gerichtskommission stellte sich am 2. September 2016 auf den Standpunkt, dass sein Mandat als Mitglied der AB-BA mit dem Eintrag in das kantonale Anwaltsregister ohne weiteres dahingefallen ist.» Die AB-BA habe diesen Entscheid der Gerichtskommission «selbstverständlich respektiert» und ihr am 16. September mitgeteilt, dass «Herr Zollinger ab sofort sein Mandat als Mitglied der AB-BA nicht mehr ausübt. Die letzte Sitzung der AB-BA, an welcher Herr Zollinger teilgenommen hatte, fand am 22. August 2016 statt», hält Niklaus Oberholzer fest. Die Gerichtskommission habe die vakante Stelle inzwischen bereits ausgeschrieben.

Website wurde nicht angepasst

Dass Anwalt Zollinger auf der Homepage weiterhin als amtierendes Mitglied der AB-BA geführt wird, ist laut Oberholzer eine Panne. «Ich habe die entsprechende Korrektur in die Wege geleitet», hielt der AB-BA-Präsident gestern fest.

Offen ist, ob die AB-BA Entscheide gefällt hat, die wegen der gesetzeswidrigen Zusammensetzung anfechtbar geworden sind: Am 8. August etwa entschied die AB-BA, den Ersten Staatsanwalts des Kantons St. Gallen, Thomas Hansjakob, mit der Abklärung von Vorwürfen gegen Bundesanwalt Michael Lauber zu betrauen. Dies, nachdem Dieter Behring Strafanzeige gegen Lauber eingereicht hatte.

Bundesrichter Oberholzer macht indessen deutlich, dass sich die Aufsichtsbehörde nicht von ihrer Arbeit abhalten lasse. Bis zur Ergänzungswahl, die wohl erst in der Wintersession stattfinde, liege ein «Organisationsmangel vor, der uns nicht daran hindern kann, die notwendigen Entscheide zu fällen», stellt er klar.