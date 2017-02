Sie stellen Güterzüge zusammen und kontrollieren die Wagen. Ihre orange Arbeitskleidung mit Helm und Funkgerät ist eine Art Erinnerung daran, dass die Eisenbahn auch im Zeitalter der Digitalisierung im Wesentlichen aus der höchst physischen Aufgabe besteht, Hunderte Tonnen Güter durch das Land zu transportieren. Die Rede ist von den Rangierarbeitern und Wagenkontrolleuren. Sie stellen den reibungslosen Ablauf des Güterverkehrs sicher.

Rund 1000 Mitarbeitende aus diesem Bereich sind heute bei der SBB-Tochter SBB Cargo angestellt. Ihre Zahl soll nun aber drastisch sinken: In zehn Jahren will SBB Cargo in diesem Bereich 400 Stellen abbauen, wie SBB-Sprecher Oli Dischoe bestätigt.

Stellenkiller automatische Kupplung

Der Abbau verdankt sich der Erfindung der automatischen Kupplung. Ganz neu ist das Konzept nicht. Im Personenverkehr werden solche schon länger eingesetzt. In Bahnhöfen wie Winterthur-Seen, Rapperswil-Jona oder Zürich HB werden heute regelmässig Züge zu Hauptverkehrszeiten verlängert, indem eine zweite oder dritte Komposition angehängt wird.