Bund subventioniert Aktionen

Die nationale Staatsanwälte-Konferenz hat sich bereits deutlich dagegen ausgesprochen. Es bestehe die Gefahr, dass die Ermittler künftig nur noch an die Kosten denken müssen. Man könne die hohen Tarife schliesslich kaum auf die Beschuldigten überwälzen.

Noch drastischere Worte wählt man beim Verband der Schweizerischen Polizeibeamten. «Schon die heutigen Gebühren sind jenseits von Gut und Böse», sagt Generalsekretär Max Hofmann. «Der neue Vorschlag grenzt aber an Abzockerei.» Die Justiz würde «schlicht in ihrer Arbeit behindert». Die Polizeibeamten befürchten, dass dies den Kriminellen in die Hände spielen wird. Konkret müssten die Behörden mit dem neuen Regime gemäss Hofmann wohl öfter auf die Überwachung von Verdächtigen verzichten. Genau diese Angst formulierte jüngst auch der Aargauer Innendirektor Urs Hofmann (SP) in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung».

Nils Güggi vom Dienst ÜPF will den Vorwurf der Abzockerei nicht gelten lassen. «Kein Ermittler wird wegen des Geldes auf eine nötige Überwachung verzichten», sagt er. Umgekehrt sei es ja auch nicht so, dass Überwachungen heute nur angeordnet werden, weil genug Geld vorhanden ist. Ohnehin würden die Kosten für die Überwachung lediglich einen Bruchteil der Budgets der Strafbehörden ausmachen.

Zum einen ist die Erhöhung der Gebühren laut dem zuständigen Justizdepartement notwendig, weil Dutzende Millionen Franken in ein neues Überwachungssystem investiert werden müssen. Zum anderen kann der Dienst ÜPF derzeit lediglich die Hälfte seiner Kosten decken. Oder mit anderen Worten: Der Bund subventioniert die Überwachung der Kantone jährlich in Millionenhöhe. Deshalb forderte die Eidgenössische Finanzkontrolle kürzlich in einem Bericht, dass dem Verursacherprinzip vermehrt Rechnung zu tragen sei. Für Güggi allerdings ist klar: «Selbst mit höheren Gebühren wird der Bund jährlich bis zu 15 Millionen Franken einschiessen müssen.»

Telekombranche verdient nichts

Ein Grossteil der Gebühren fliesst an Telekomunternehmen wie Swisscom, Salt und Sunrise. Auch sie wehren sich gegen den Vorwurf, Kasse zu machen mit Überwachung – und fordern im Gegenzug gar mehr Geld dafür. Der Branchenverband Asut äussert sich gegenüber der «Nordwestschweiz» erstmals zu den Plänen des Bundes.

«Die Telekomunternehmen müssen weiterhin einen Teil der Überwachungskosten selber tragen», sagt Verbandschef Christian Grasser. Das bedeute letztlich, dass ihre Kunden indirekt für die Fernmeldeüberwachung aufkommen müssten. Tatsächlich will der Bundesrat die Entschädigungen für Telekomunternehmen im nun vorliegenden Vorschlag kaum anheben. Die höheren Gebühren sollen hauptsächlich dazu dienen, die zusätzlichen Aufwände beim Dienst ÜPF des Bundes zu finanzieren.

Teams für Abhöraktionen

Die grossen Anbieter unterhalten mehrköpfige Teams, die sich Tag und Nacht um die Überwachung kümmern. Die Mitarbeiter müssen unter anderem Abhöraktionen ermöglichen oder Informationen liefern, mit wem ein Verdächtiger kommuniziert hat. Gleichzeitig sind die Anbieter verpflichtet, ihre Infrastruktur zur Überwachung auf dem neusten Stand zu halten.

Am Ende geht es also um eine Grundsatzfrage, die jedoch auch in der Vernehmlassung zu den neuen Gebühren kaum beantwortet werden dürfte: In welchem Ausmass muss der Staat für Überwachungskosten aufkommen, die er bei privaten Firmen verursacht?