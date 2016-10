Vielleicht brauchte die Welt den Dalai Lama nie dringender als jetzt. Sein politisches Amt als tibetischer Regierungschef hat der 81-jährige Mönch zwar schon vor Jahren abgelegt. Doch als moralische Instanz ist der «Ozean der Weisheit», wie ihn seine Landsleute nennen, noch immer unübertroffen. Er scheut sich nicht vor Einmischung, bezieht Stellung als Atomwaffengegner, setzt sich für ein autonomes Tibet ein und hält seine Anhänger fast täglich mit politischen Weisheiten auf dem Laufenden. 13 Millionen Menschen folgen ihm auf Twitter, 600 000 mehr als dem selbsterklärten Twitter-König Donald Trump. Eigentlich beruhigend.

Doch weil sich die Welt nicht allein via Twitter verändern lässt, bricht der Dalai Lama von seinem Exil im indischen Dharamsala regelmässig zu Reisen rund um den Globus auf. Der jüngste Trip brachte ihn in die Schweiz, wo er heute Donnerstag im Berner Kursaal vor 1300 Fans zum Thema «Dialog und Solidarität in der globalen Krise» sprach.

Der «chräbelnde» Mönch

Ein grosses Thema, ein schweres Thema, ein Thema, zu dem sich der Dalai Lama eigentlich ein Skript vorbereitet hat. Doch er schaut während seiner Ansprache kaum je auf das Rednerpult. Zu oft hat er in seinem langen politischen Leben solche Ansprachen gehalten. Und seine Message ist im Wesentlichen immer dieselbe: Wir Menschen müssen zusammenkommen, uns als eins erkennen, Freundschaften pflegen und in die Bildung investieren.