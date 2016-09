Statt sich in aussichtslosen und kräftezehrenden Auseinandersetzungen mit der Politik zu verharken, richtete er Righi Licht neu aus. Der Verkauf vieler Leuchtmittel war jetzt verboten, erlaubt nur noch, was niemanden stört. Seit Jahren verzichtet Borner auf Werbung für sein Unternehmen, um seine Gegner nicht zu provozieren. «Inverkehrbringen», wie das in Bürokratendeutsch heisst, darf er ohnehin nur noch sogenannt technische Lampen und Dekorationslampen. In Auflagen ab zehn Stück verkauft Righi Licht sie aus Immensee nach ganz Europa. Nun aber muss Borner in die Offensive. Soll die Glühbirne in Europa überleben – ausser in Immensee gibt es bloss noch eine dänische Fabrik für Schiffs- und eine deutsche Firma für Flughafenpistenbeleuchtung –, braucht Borner neue Kundschaft. In diesen Tagen überlegt der Mann, der sich als Patron alter Schule sieht, ob er seinen Angestellten das Ende verkünden soll. Oder doch den Aufbruch zu neuen Ufern. Aus der Fabrik würde dann eine Fabrik mit Museum. Besucher könnten live zusehen, wie eine Glühbirne entsteht, könnten die alten Maschinen und flinken Mitarbeiter bewundern. «Es gibt einen Markt dafür», ist Borner überzeugt. «Das warme Licht hat auch Jahre nach dem Verkaufsverbot unzählige Fans. Die Glühbirne ist ein Kulturgut, das es zu bewahren gilt.»

Borner, der die Verantwortung für das Tagesgeschäft letztes Jahr an seine Tochter Christina Taiana übergeben hat, wird die Entscheidung, ob und wie es weitergeht, nüchtern fällen. Erfolgreich, das weiss er seit Jahrzehnten, kann nur sein, wer die Zahlen im Griff hat. Egal, ob es um die Schokoladenfabrik Lindt & Sprüngli geht, bei der er während fünf Jahren Finanzdirektor war, um Unterwäsche oder Glühbirnen. Wenn er keine Zukunft errechnet, löscht Hans Borner für immer das Licht.