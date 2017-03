Während andernorts ganze Flüsse grün gefärbt werden (Chicago), muss man sich beim Rhein keine Sorge um die Wasserqualität machen: Der Rheinfall wird lediglich von grünen Scheinwerfern beleuchtet.

Der St. Patrick's Day am 17. März ist ein irischer Feiertag zum Gedenken an den Bischof Patrick. Den Überlieferungen zufolge soll er der erste christliche Missionar in Irland gewesen sein. Er ist der Schutzpatron Irlands.

In Irland wird der Tag vielerorts mit Paraden und Volksfesten gefeiert. Die Hauptstadt Dublin veranstaltet gar ein viertägiges Festival.

Traditionell füllen sich die Irish Pubs am St. Patrick's Day mit grün gekleideten Menschen. Dreiblättrige Kleepflanzen – das «Shamrock» genannte Symbol Irlands – und Darstellungen von Kobolden aus der irischen Mythologie sind allgegenwärtig. Nicht zuletzt wird am St. Patrick's Day auch viel gefeiert – und das oft feuchtfröhlich.

Rund um den Erdball erstrahlen zu Ehren des irischen Nationalheiligen Denkmäler, Gebäude oder Flüsse in Grün – darunter etwa das Burj al Arab Hotel in Dubai, die Christus-Statue in Rio oder der Brunnen vor dem Weissen Haus.

Denn einen Tag vor dem St. Patrick's Day war der irische Premierminister Enda Kenny zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington.

In den USA, wo viele Menschen irischer Abstammung leben, finden jedes Jahr an Patricks Todestag Paraden statt. An der grössten, in New York, nehmen in der Regel mehr als 100'000 Menschen teil. (sda/nch)