Unter Generalverdacht stehen ausnahmslos Eritreer: Die ostafrikanischen Flüchtlinge sollen besonders häufig aus der Schweiz in ihr Heimatland zurückreisen. Eine solche Reise in den Verfolgerstaat ist verboten und führt zu einem Widerruf des Asyls und einer Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft. Neue Zahlen des Staatssekretariats für Migration (SEM) nähren jetzt aber erhebliche Zweifel an diesem vor allem von der SVP kultivierten Generalverdacht.

So leitete die Asylbehörde im Jahr 2016 in 145 Fällen erfolgreich ein solches Aberkennungsverfahren ein. Am meisten Fälle entlarvten die Behörden bei Irakern (33), Bosniern (25), Vietnamesen (17) und Türken (9). Erst danach folgen die Eritreer mit nur gerade 6 aufgedeckten Fällen. Im Jahr davor sieht die Bilanz mit 7 Fällen nicht anders aus. Ungeachtet dieser Fakten hat eine Subkommission der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrats nun eine Untersuchung wegen Eritrea-Heimatreisen von Flüchtlingen eingeleitet. Das bestätigt GPK-Präsident und SVP-Nationalrat Alfred Heer.

«Es geht nicht um einzelne Reisen, es geht um Hunderte von Verdachtsfällen», sagt er zur Sonntagszeitung. Asylexperten ziehen diese Vermutungen allerdings in Zweifel. Die GPK will laut Heer noch im ersten Halbjahr 2017 Resultate präsentieren.

Anfang 2016 hatte eine Delegation Schweizer Politiker Eritrea besucht, um die Situation vor Ort zu analysieren. Das Resultat der Reise finden Sie hier.