Mobilisierung: Die Anrufe haben sich ausbezahlt

Die Telefone in der Nordwestschweiz liefen in den vergangenen Monaten heiss. Mit sogenannten Basiskampagnen versuchte die SP im grossen Stil, ihre inaktive Wählerschaft zu mobilisieren. In Solothurn setzte die Partei so stark aufs Telefonieren wie zuvor in keinem anderen Kanton. 350 Mitglieder nahmen den Hörer in die Hand und führten Gespräche mit über 7500 Sympathisanten.

Das hat sich laut SP-Kantonalpräsidentin Roth ausbezahlt. «Noch nie haben sich so viele im Wahlkampf engagiert», sagt sie im Gespräch. In Zeiten tiefer Wahlbeteiligungen sei die «gezielte Mobilisierung» der eigenen Basis wichtig. Dass die Kampagne gewirkt hat, macht die Solothurner SP unter anderem daran fest, dass sie in Gemeinden mit vielen Telefonkontakten einen Zuwachs verzeichnet. Fachleute sind überzeugt von dieser Methode.

Die Basiskampagne sei ein gutes Mittel, um Sympathisanten emotional an die Partei zu binden. «Das parteieigene Telefonmarketing machte sich als Verstärker der politischen Aktion eindeutig bezahlt», schrieb der Politologe Claude Longchamp bereits nach den Aargauer Grossratswahlen.

Sind Telefonkampagnen also das neue Allzweckmittel? Bei der bürgerlichen Konkurrenz äussert man sich kritisch zu dieser Frage. Der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, der den kantonalen Wahlkampf seiner Partei mitorganisiert hat, spricht von einer «lästigen Aktion für die Wähler». Anerkennung gibt es derweil aus dem linken Lager. «Die Telefonkampagne der SP ist sicher eine gute Strategie zur Mobilisierung», sagt die Grünen-Präsidentin Regula Rytz. Als kleine Partei habe man dafür jedoch keine Ressourcen.

Polarisierung: Die ewige Frage nach der Gerechtigkeit

Die Mitte erodiert, die Pole gewinnen – mit diesem Satz lässt sich die politische Entwicklung in vielen Kantonen umschreiben. Die SVP kann sich auf hohem Niveau halten und auch die SP hat zugelegt, während die Mitteparteien rund um die CVP verlieren (siehe Aufstellung am Ende des Artikels).

Aus Sicht der Sozialdemokraten sind die Erfolge an der Urne auch als Gegenreaktion auf die Abbauprogramme in vielen Kantonen zu verstehen. Im Aargau trafen entsprechende Bestrebungen zunehmend die Bildung, der Sparkurs der Bürgerlichen ging vielen Wählern offenbar zu weit. Derweil positionierte sich die SP im Solothurnischen als «Partei der Gerechtigkeit», wie es Franziska Roth nennt. Erfolgreich ergriff die Partei etwa das Referendum gegen die Kürzung der Prämienverbilligungen.

Man mache eine konstruktive Politik für breite Schichten, sagt der SP-Vizepräsident Beat Jans. «In der Bevölkerung spielen Fragen der Gerechtigkeit wieder eine grössere Rolle.» Der Basler Nationalrat versteht die SP mehr denn je als Partei der Arbeitnehmer, gerade weil die rechten Parteien diesbezüglich an Glaubwürdigkeit eingebüsst hätten.

Für Jans ist klar: «Die Wähler haben klare Signale ausgesendet, dass die Bürgerlichen nicht durchmarschieren können.» Dieses Narrativ dominiert in der SP seit dem erfolgreichen Kampf gegen die Unternehmenssteuerreform III. Die Partei operierte mit dem Slogan «Milliarden-Bschiss am Mittelstand». Ein Tabubruch, weil man sich damit erstmals auch verbal neuen Wählerschichten angenähert hat.

Intern ist jedoch umstritten, wie stark die SP auf den Begriff Mittelstand setzen soll. Der Aargauer Nationalrat Cédric Wermuth findet, die Partei müsse grundsätzlich für die ganze arbeitsleistende Bevölkerung da sein. Vielmehr hat er in den vergangenen Wochen einen «Donald-Trump-Effekt» ausgemacht: «Der weltweit grassierende Rechtspopulismus verleiht der SP Auftrieb, weil er das Gefühl verstärkt, das viele Schweizer seit dem Rechtsrutsch bei den eidgenössischen Wahlen spüren: Wem etwas an Rechtsstaat und Demokratie liegt, der muss sich jetzt erheben.»

Viele Bürger stellen laut Wermuth zu Recht eine Verbindung her zwischen SVP-Politikern vom Schlage eines Andreas Glarner oder Roger Köppel und Donald Trump. Einzig aus «vielleicht etwas zu viel politischem Anstand» werbe die SP bisher kaum je mit Verweis auf Trump für ihre Überzeugungen.