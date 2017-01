Im Warenhaus Manor in Baden haben fünf ehemalige Mitarbeiter abgelaufene Fleischprodukte neu etikettiert und konventionelles Fleisch als Bio-Fleisch ausgegeben.

Den Beschuldigten wird von der Aargauer Staatsanwaltschaft vorgeworfen, während fünf Jahren Fleisch mit abgelaufenem Verkaufs- und Verbrauchsdaten neu etikettiert und wieder zum Verkauf angeboten zu haben. Pro Woche seien so rund 3 bis 4 Kilogramm Fleisch umgepackt worden.

Es ist nicht der erste Fleischskandal, der für Aufsehen sorgt. In Europa wurden in den vergangenen Jahrzehnten so einige Betrugsfälle aufgedeckt. Die Schlimmsten haben wir in diesem Artikel zusammengetragen.

1. Sülze aus Fleischabfällen

Einer der ersten datierten Fleischskandale wurde im Juni 1919 in Hamburg durch Zufall aufgedeckt. Der Industrielle Jacob Heil stellte aus verdorbenen Fleischabfällen Sülze her und verkaufte diese nach dem Ersten Weltkrieg an die hungernde Bevölkerung.

Die Bekanntmachung des Skandals führte zu den so genannten Sülzeunruhen. Die Reichwehrs schlug sie brutal nieder, 80 Menschen starben. Der Fleischfabrikant Heil wurde vom Gericht im Oktober 1919 zu drei Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe verurteilt.