Indem der Bund nicht einzelne Leistungen abgilt, sondern den Kantonen eine Pauschale entrichtet, will er Anreize setzen, die Mittel auch effizient einzusetzen. Kantone, denen es gelingt, ihre Flüchtlinge rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren, werden dadurch honoriert.

Graubünden kommt dabei entgegen, dass in der Gastronomie, Hotellerie oder dem Bausektor nach wie vor eine grosse Nachfrage nach saisonalen Arbeitskräften besteht. Da kommen Flüchtlinge gerade richtig. Integrationserleichternd wirkt sich auch aus, dass im Kanton keine Berufs- und Branchenverbote für Flüchtlinge bestehen.

Monatlich knapp 1500 Franken

Wird das überschüssige Geld im Bergkanton nun also dazu verwendet, die Steuern zu senken? Im Gegensatz zur einmaligen Integrationspauschale von 6000 Franken ist die Globalpauschale nicht zweckgebunden – sie kann also auch in die allgemeine Kantonskasse fliessen. Umgekehrt stehen die Kantone in der Pflicht, künftige Defizite selber abzudecken. «Wir bilden Reserven für künftige grössere Investitionen und Ausgaben», sagt Suter. Derzeit finanziere man mit dem Geld ein neues Erstaufnahmezentrum.

Ob noch weitere Kantone ein Plus machen, ist nicht bekannt. Der Bund selber führt darüber keine Statistik. Auch fehlt ihm die Kompetenz zu kontrollieren, wie die Kantone die Bundesbeiträge verwenden.

Ein Blick in die Asylverordnung zeigt allerdings, wie die Gelder verteilt werden. Der Bund zahlt den Kantonen für die Sozialhilfe und Betreuung pro Asylbewerber eine monatliche Globalpauschale von 1429 Franken.

Davon fallen rund 1200 Franken für die Sozialhilfe an: Die Unterkunft kostet im Schnitt 348 Franken, der Lebensunterhalt 420 Franken und die Gesundheitskosten 317 Franken. Die restlichen 300 Franken fliessen in Betreuungskosten, Kurse und Spezialplatzierungen. Nur der Wohnkostenanteil und die Krankenkassenprämien unterscheiden sich von Kanton zu Kanton.