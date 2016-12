Das Lotto-Fieber hat seit rund drei Wochen die Schweiz erfasst. Da der Jackpot am vergangenen Mittwoch erneut nicht geknackt wurde, warten heute Samstag 70 Millionen Franken auf einen möglichen Gewinner oder eine Gewinnerin – erneut ein neuer Rekord in der Schweizer Swisslos-Geschichte.

Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, die sechs richtigen Zahlen sowie die Zusatzzahl zu erraten, mit 1:31 Millionen für den einzelnen Spieler verschwindend gering, dennoch lassen sich unzählige Glücksjäger nicht abschrecken – und dies vielleicht zurecht: Denn diese Glückspilze haben mehr als einmal auf die richtigen Zahlen getippt und damit noch kleineren Wahrscheinlichkeiten als derjenigen des Swisslos-Jackpots getrotzt:

So der US-Bürger Christopher Kaelin aus Chicago, der zwar nicht den Jackpot knackte, dafür aber sogar drei Mal einen Lottogewinn einheimste. Der Lottosprecher von Illinois, Mike Lang, beurteilte die Wahrscheinlichkeit eines Dreifachgewinns gemäss «Welt» als «eigentlich fast unmöglich». Was jedoch noch unmöglicher scheint: Kaelin kaufte seine drei Scheine alle an derselben Tankstelle, seiner «Glückstankstelle».

Wahrscheinlichkeit von über 1:5 Billionen

Ebenfalls zu besagten Glückspilzen zählt Mike McDermott, ein Elektriker aus Portsmouth, England, der innerhalb eines Jahres gleich zwei Mal im Lotto gewann – und das mit den genau gleichen Zahlen. Gemäss einer Publikation der Daily Mail lagen die Chancen seines Gewinns von 200'000 Pfund im Juni 2007 bei 1:2,3 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er im März 2008 erneut gewann, sprangen auf 1:5,4 Billionen. Die Hoffnung auf eine weitere Glückssträhne hat ihn danach erst recht gepackt: «Leute sagen, aller guten Dinge sind drei, also werde ich definitiv meine Zahlen beibehalten.»