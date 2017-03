Der Run auf die letzten Grünflächen nimmt zu. Nun rückt das Bauen ausserhalb der Bauzone in den Fokus der Politik. Der Grund: Obschon vom Begriff her eigentlich ein Widerspruch, nimmt das Bauen im Nicht-Baugebiet laufend zu. Das neue Raumplanungsgesetz (RPG), das seit 2014 in Kraft ist, zwingt die Gemeinden, ihre Bauzonen zu beschränken. Viele Tätigkeiten, wie die Produktion von erneuerbarer Energie, Verkehr, Agrotourismus oder Gewerbe, finden auf Landwirtschaftsgebiet statt. Sie alle fressen Raum. Raum, der in der Schweiz knapp ist.

Entsprechend hart kämpfen die Vertreter für ihre Interessen. Sei es bei der Kleintierhaltung oder der Umnutzung von Maiensässen: Immer wieder lockerte das Parlament das Recht.

Kantone wollten Abbruch

Dieses Bauen ausserhalb der Bauzone will der Bund in der zweiten Etappe der Revision des RPG neu regeln (RPG II). Doch er stösst auf massiven Widerstand der Kantone, Gemeinden und Wirtschaft. Diese zerpflückten einen ersten Gesetzesentwurf, den der Bundesrat Ende 2014 in die Vernehmlassung schickte: Dieser sei unausgereift, ohne zeitliche Dringlichkeit, und die Änderungen seien unnötig. «Ein Sammelsurium von Einzelanliegen ohne Stringenz und Systematik», so das vernichtende Urteil aus der offiziellen Antwort der Kantone auf die Vernehmlassung.

Neuer Planungsansatz

Nun zeigen Recherchen: Um die Vorlage zu retten, gibt Leuthard dem Widerstand der Kantone nach. Sie hat sich mit ihnen auf einen neuen Planungsansatz geeinigt, wie verlässliche Quellen berichten. Demnach soll den regionalen Unterschieden in der Planung besser Rechnung getragen werden. Zugleich darf die Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet aber nicht unterlaufen werden. So sollen die Probleme dort gelöst werden, wo sie auch anfallen.

Kantone erhalten mehr Raum

Strittig ist aber, wie die beiden Gebote unter einen Hut gebracht werden können. Vorgeschlagen wird dafür ein Kompensationsmechanismus: Der Bund will den Kantonen in bestimmten Gebieten mehr Nutzungen zugestehen. Diese müssen aber in irgendeiner Form an anderer Stelle kompensiert werden. Wie, was und wo im Detail kompensiert wird, ist Gegenstand weiterer Abklärungen. «Wir arbeiten mit dem Bund an einer Lösung. Es braucht aber noch Zeit und Arbeit, um die offenen Fragen zu vertiefen», sagt die oberste Planungsdirektorin und Waadtländer FDP-Regierungsrätin Jacqueline de Quattro.

Leuthard will beim Bundesrat auch eine zweite Vernehmlassung bewirken. So ändert sich der ursprüngliche Fahrplan: Statt bis im Sommer soll die Botschaft erst bis im Herbst verabschiedet werden – ein ambitioniertes Unterfangen. Doch die Zeit drängt: Mit jeder Session höhlt das Parlament das Recht weiter aus und schafft neue Ausnahmen, die zu neuen Problemen führen.