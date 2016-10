Eine halbe Stunde da, eine halbe Stunde dort, viel Höflichkeit. Aber führt es auch zu etwas Konkretem?

Was stimmt: Wir können angesichts der knappen Zeit bei keinem Thema voll in die Tiefe gehen. Aber ich erhalte einen guten Überblick. Danach liegt es an den Mitarbeitenden der Botschaft und der Departemente, die Informationen zu nutzen. Und die Unternehmen müssen natürlich selber entscheiden, was sie daraus machen. Wir können sie nicht an die Hand nehmen. Ich kann lediglich die Türen öffnen. Als Bundesrätin sind mir die Treffen mit den Ministern enorm wichtig. So kann ich danach auch mit ihnen telefonieren, falls wir ein Problem haben. Wie überall im Leben geht sehr viel über die persönlichen Beziehungen.