Wie schnell einem ein Post in den sozialen Medien zum Verhängnis werden kann, erfuhren bislang vor allem Politiker und andere Promis. Ein Fehltritt kann aber auch den normalen Bürger treffen, wie sich jetzt zeigt. Gleich sechs Angestellte der Stadtpolizei St.Gallen haben kürzlich gegen einen St.Galler eine Anzeige eingereicht – wegen dessen Post auf Facebook.

Und so kam das: Mitte August hat der 33-Jährige in einer Facebook-Gruppe für Verkehrsmeldungen das Bild eines neuen Blitzkastens in der Nähe seines Wohnorts entdeckt. Das passte ihm offenbar nicht und er polterte in der gleichen Gruppe gleich drauflos: Offenbar müsse die Stadt «Kohle einziehen», schrieb er. Und: Die verantwortlichen Beamten seien eine «Drecksbande».

Polizei will Jagd auf Beschimpfer machen

Davon bekam die Polizei Wind, wie FM1Today berichtet. «Wir können nicht akzeptieren, wenn Mitarbeitende der Stadtpolizei beschimpft werden», sagt dort Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen.